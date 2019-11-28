Arda Turan gemileri yaktı! "Yeter ki döneyim para önemli değil"

Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Arda Turan Galatasaray'a olası transferi ile ilgili kararı verdi. İşte ayrıntılar...

28 Kasım 2019 Perşembe 07:33 Güncelleme: 28.11.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





