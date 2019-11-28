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Arda Turan gemileri yaktı! "Yeter ki döneyim para önemli değil"
Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Arda Turan Galatasaray'a olası transferi ile ilgili kararı verdi. İşte ayrıntılar...
28 Kasım 2019 Perşembe 07:33
Güncelleme: 28.11.2019 07:33
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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.
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Yabancı ve kiralık oyuncuların fazlalığı ile takıma aidiyet duygusu eksikliği yaşayan Galatasaray, ocak ayında yerli operasyonuna başlıyor.
Sivasspor'da mükemmel bir grafik sergileyen Mert Hakan Yandaş'a teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı gündemine almıştı.
Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan, hocasıyla arasını düzeltmişti.
Yaşanan bu olaydan sonra Arda'nın Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulurken transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.