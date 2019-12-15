Gündemi sallayacak haber... Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Tecrübeli oyuncu transferiyle ilgili bombayı sonunda patlattı! İşte Arda Turan'ın Galatasaray bombası ve alacağı paraya dair ayrıntılar...
15 Aralık 2019 Pazar 14:20
Güncelleme: 15.12.2019 14:27
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Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor...
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Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan için Barcelona, 'Takıma gelmese de olur' kararı vermişti.
Hatta Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye dahi razı olduğu konuşuluyordu.
İNDİRİME GİTMİŞTİ
Öte yandan tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.
BAŞAKŞEHİR DE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!
Ancak performansı, beklentilerin altında kalan Arda, turuncu mavililerin de planlarında da yok.