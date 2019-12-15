Gündemi sallayacak haber... Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Tecrübeli oyuncu transferiyle ilgili bombayı sonunda patlattı! İşte Arda Turan'ın Galatasaray bombası ve alacağı paraya dair ayrıntılar...