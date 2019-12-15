Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

Gündemi sallayacak haber... Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Tecrübeli oyuncu transferiyle ilgili bombayı sonunda patlattı! İşte Arda Turan'ın Galatasaray bombası ve alacağı paraya dair ayrıntılar...

15 Aralık 2019 Pazar 14:20 Güncelleme: 15.12.2019 14:27
Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan için Barcelona, 'Takıma gelmese de olur' kararı vermişti.

Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

Hatta Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye dahi razı olduğu konuşuluyordu.

Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

İNDİRİME GİTMİŞTİ

Öte yandan tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.

Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...

BAŞAKŞEHİR DE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!

Ancak performansı, beklentilerin altında kalan Arda, turuncu mavililerin de planlarında da yok.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN