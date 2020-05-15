Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Ajansspor'a konuşan Albert Riera "Benim ve ailemin durumu iyi. Bizde bir şey yok ancak bazı arkadaşlarım bu durumdan etkilendi. Madrid ve Barcelona burada daha çok etkilenen şehirler. Ben Rusya'dan döndüm. Oradaki akademimi kapattım. Biz de evdeyiz ve herkes gibi bekliyoruz.