Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın sarı-kırmızılı takımda Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı iddia edilmişti. Riera'dan Hasan Şaş ve Galatasaray açıklaması geldi.
15 Mayıs 2020 Cuma 19:10 Güncelleme: 15.05.2020 19:10
Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Sarı-kırmızılı takımın formasını bir dönem terletmiş olan Albert Riera gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Hasan Şaş'ın ayrılığına değindi.

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Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Ajansspor'a konuşan Albert Riera "Benim ve ailemin durumu iyi. Bizde bir şey yok ancak bazı arkadaşlarım bu durumdan etkilendi. Madrid ve Barcelona burada daha çok etkilenen şehirler. Ben Rusya'dan döndüm. Oradaki akademimi kapattım. Biz de evdeyiz ve herkes gibi bekliyoruz.

Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Arkadaşlarım ve kuzenlerim bu virüsle enfekte oldu. Pepe Reina ve Arsenal Teknik Direktörü Arteta benim yakın arkadaşlarım ve bu virüse yakalandılar. Bu hastalık çok kötü. Öksüremiyorsun ve göğüsünde bir tıkanıklık hissediyorsun."


Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

MAÇLAR YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAMALI
Albert Riera, corona virüsü günlerinin futbolda en tartışılan konusunu değerlendirdi. Yarıda kalan ligler devam etmeli mi? İşte Riera'nın bu soruya cevabı:

"Burada en önemli şey sağlık. Biz önce insanız daha sonra futbolcuyuz. Şu anda insanların yavaş yavaş iyileştiğini görüyorsunuz.

Albert Riera suskunluğunu bozdu! ''Fatih Terim çağırırsa...''

Durum biraz daha kontrol altın alınmış gibi duruyor. Herkes hemen dışarı çıksın ve istediğini yapsın demiyorum. Biz bir virüs olduğunu kabul etmeliyiz ve önlem almalıyız ancak hayatı tamamen durduramayız.

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