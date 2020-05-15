İşte yapılan ayar sonrası Galatasaray'da yeni maaşlar!

Dünyayı etkisi alan corona virüsü pandemisi futbolu da oldukça yakından etkiledi... Önümüzdeki sezon futbol ekonomisinde yaşanabilecek olası bir krize karşı Süper Lig ekipleri de önlemlerini almaya başladı. Bu kulüplerden Galatasaray oyuncu maaşlarında indirime giderken, bu teklif bazı isimler tarafından kabul görmemişti. Yapılan görüşmeler sonrası oyuncularla mutabakat sağlandı. İşte Galatasaray'da yapılan ayar sonrası yeni maaşlar...