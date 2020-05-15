İşte yapılan ayar sonrası Galatasaray'da yeni maaşlar!
Dünyayı etkisi alan corona virüsü pandemisi futbolu da oldukça yakından etkiledi... Önümüzdeki sezon futbol ekonomisinde yaşanabilecek olası bir krize karşı Süper Lig ekipleri de önlemlerini almaya başladı. Bu kulüplerden Galatasaray oyuncu maaşlarında indirime giderken, bu teklif bazı isimler tarafından kabul görmemişti. Yapılan görüşmeler sonrası oyuncularla mutabakat sağlandı. İşte Galatasaray'da yapılan ayar sonrası yeni maaşlar...
15 Mayıs 2020 Cuma 14:08
Güncelleme: 15.05.2020 14:08
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FUTBOLCULARIN YENİ MAAŞLARI Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. Sarı kırmızılı kulüpte, yıldızların 'Evet' dediği indirim formülü ortaya çıktı. [Hürriyet]
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İNDİRİM REVİZE EDİLDİ Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı oyunculardan talep eden oranda revize etti.
İNDİRİM %30 DEĞİL %15 Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan da olumlu yanıt geldi.
YILDIZLAR KABUL ETTİ Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklife olumlu geri dönüş yaptı.
ÖZEL BONUS VERİLECEK! Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı.