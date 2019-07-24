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Yeni transfer Eljif Elmas için Ancelotti'den karar! Kiralık olarak... Son dakika haberleri
Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli Kulübü, transferdeki en önemli hedefi olarak gördüğü Makedon yıldızın takıma gelmesiyle büyük bir başarıya ulaştı. Nihayetinde genç yıldız en başından beri İtalyan ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı isimdi... Eljif Elmas'ın takımda hemen süre alıp alamayacağı iddiası İtalyan gündemine bomba gibi düşerken teknik direktör kararı verdi. İşte son dakika Eljif Elmas haberi...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
Güncelleme: 24.07.2019 13:33
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Mavi-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ile sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Eljif Elmas'ın üzerine uzun süreli bir takip gerçekleştirdikleri belirlendi.
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İki ismin ortak çalışması sonrasında oyuncunun, listenin ilk sırasına yazıldığı tespit edildi.
Öte yandan transfer listesindeki bazı diğer isimler de ortaya çıktı.
Fiorentina'nın geçtiğimiz günlerde Roma'ya kiralık olarak verdiği Jordan Veretout, Milan'a imza atan Ismael Bennacer, Boca Juniorslı Agustin Almendra'nın listedeki diğer isimler oldukları öğrenildi.
Ancelotti'nin orta sahanın çeşitli bölgelerinde oynayabilecek genç ve yetenekli bir ismin alınmasını yönetime öncelikli olarak sunduğu, bu yüzden Napoli'nin Eljif Elmas transferini öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi.