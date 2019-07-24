Yeni transfer Eljif Elmas için Ancelotti'den karar! Kiralık olarak... Son dakika haberleri

Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli Kulübü, transferdeki en önemli hedefi olarak gördüğü Makedon yıldızın takıma gelmesiyle büyük bir başarıya ulaştı. Nihayetinde genç yıldız en başından beri İtalyan ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı isimdi... Eljif Elmas'ın takımda hemen süre alıp alamayacağı iddiası İtalyan gündemine bomba gibi düşerken teknik direktör kararı verdi. İşte son dakika Eljif Elmas haberi...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30 Güncelleme: 24.07.2019 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





