Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

Radamel Falcao, Ever Banega, Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda. Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü için son durum, büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte Galatasaray'daki son dakika tranfre gelişmeleri ve Mbaye Diagne şoku...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12 Güncelleme: 24.07.2019 11:15
Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor...

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Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

Geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Senegalli, özellikle de sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarının hedefi olmuştu.

Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

İstenmeyen adam ilan edilen Diagne için Galatasaray, transfer gönderilecek oyuncular listesine golcü oyuncuyu da eklemişti.

Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği transfer yapabilmek adına Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray'da hüsran yaşandı...

Galatasaray'ın transferleri suya düştü! Paralar bitti ve Diagne... Son dakika haberleri

Menajerine tam yetki verilen Diagne için, oyuncunun satılması sonrası takıma Falcao, Banega, Emre Mor ve Deniz Türüç getiriklecekti.

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