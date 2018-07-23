Yabancı taraftarlardan Mesut Özile destek

23 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:27:06
Güncelleme: 11:27:13
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Yabancı taraftarlardan Mesut Özil'e destek
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Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması sonrası bu gelişme dünya spor basınında gündem olmuş, yabancı haber siteleri ve gazeteler bu haberi manşetlerden vermişti.
Yabancı taraftarlardan Mesut Özil'e destek
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Türk asıllı Alman yıldızın bu kararı sonrası Daily Mail'den Marca'ya, La Gazzetta dello Sport'tan L'Equipe'e kadar dünyanın dört bir yanından takip edilen pek çok haber sitesi gelişmeyi manşetinden yayınladı. Bu haberlerin altına gelen kullanıcı yorumlarının neredeyse tamamı ise Mesut Özil'e destek veriyor.
İşte yabancı futbolseverlerin haber altına yazdıkları o yorumlardan bazıları...
Yabancı taraftarlardan Mesut Özil'e destek
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"Harika bir kişilik harika bir futbolcu. Bu kararını sonuna kadar destekliyorum."
Yabancı taraftarlardan Mesut Özil'e destek
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"Zaten Almanlar onu hiç hak etmemişti."
Yabancı taraftarlardan Mesut Özil'e destek
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"Normalde futbolu takip etmesem de hem kendisi hem de Almanya açısından yazık oldu. Karakterli bir insanmış. 2014 Dünya Kupası'nda da çok iyiydi..."