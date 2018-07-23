Yabancı taraftarlardan Mesut Özile destek

Türk asıllı Alman yıldızın bu kararı sonrası Daily Mail'den Marca'ya, La Gazzetta dello Sport'tan L'Equipe'e kadar dünyanın dört bir yanından takip edilen pek çok haber sitesi gelişmeyi manşetinden yayınladı. Bu haberlerin altına gelen kullanıcı yorumlarının neredeyse tamamı ise Mesut Özil'e destek veriyor.



İşte yabancı futbolseverlerin haber altına yazdıkları o yorumlardan bazıları...