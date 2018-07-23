Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

Yıldız futbolcu açıklamasında kendisine yöneltilen suçlamalar, tehditler ve ithamlardan bıktığını belirten Mesut Özil, Alman Futbol Fedeasyonu'na da ağır eleştiriler yöneltti. Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararı sonrası ise dünya spor basını haberi manşetlerden verdi.

İşte Mesut Özil'in kararının ardından dünya basınında çıkan manşetler: