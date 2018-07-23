Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı - Galeri - Fotomaç
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    Mesut Özil sosyal medya hesabından yayınladığı 3 sayfalık mektup ile Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:10:22 Güncelleme: 11:10:29
    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
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    • 19
    Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    Yıldız futbolcu açıklamasında kendisine yöneltilen suçlamalar, tehditler ve ithamlardan bıktığını belirten Mesut Özil, Alman Futbol Fedeasyonu'na da ağır eleştiriler yöneltti. Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararı sonrası ise dünya spor basını haberi manşetlerden verdi.

    İşte Mesut Özil'in kararının ardından dünya basınında çıkan manşetler:

    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
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    • 19
    Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    "Özil'in isyankar vedası... ve Almanya'yı karmaşa içinde bıraktı." (Bild)

    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
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    Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    "Özil milli takımı bıraktı: Irkçılık ve saygısızlık yaşadım." (Tutto Sport)

    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
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    Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    "Tartışmalar ve eleştiriler arasında! Mesut Özil, Erdoğan ile çektiği fotoğraf yüzünden milli takımdan ayrıldı." (Marca)

    Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
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    Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

    "Özil'in bomba etkili vedası!" (Kicker)

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