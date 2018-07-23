Mesut Özilin kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı

GALERİ
Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
Mesut Özil sosyal medya hesabından yayınladığı 3 sayfalık mektup ile Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:10:22 Güncelleme: 11:10:29
Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
Yıldız futbolcu açıklamasında kendisine yöneltilen suçlamalar, tehditler ve ithamlardan bıktığını belirten Mesut Özil, Alman Futbol Fedeasyonu'na da ağır eleştiriler yöneltti. Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararı sonrası ise dünya spor basını haberi manşetlerden verdi.
İşte Mesut Özil'in kararının ardından dünya basınında çıkan manşetler:
Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
Mesut Özil'in kararı dünya basınında deprem etkisi yarattı
DİĞER GALERİLER