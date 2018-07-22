Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Başkan Erdoğan ile çekildiği fotoğraf hakkında konuştu
22 Temmuz 2018 Pazar, 14:19:59
Güncelleme: 14:33:55
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Mesut Özil: "Yine olsa yapardım!"
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Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda Londra'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraf hakkında konuştu.
Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Özil, Alman basını tarafından farklı yerlere çekilen fotoğraf hakkında şunları söyledi:
Mesut Özil: "Yine olsa yapardım!"
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"Almanya'da büyüdüm ama kökenlerim Türk. İki kalbim var: Biri Türk, biri Alman. Annem, çocukluğumdan beri herkese saygılı olmam gerektiğini ve nereden geldiğimi unutmamamı söylerdi."
Mesut Özil: "Yine olsa yapardım!"
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"Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu."
Mesut Özil: "Yine olsa yapardım!"
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"Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim. O buluşma bir politik destek değildi. Her buluşmamızda olduğu gibi futbol konuştuk."
Mesut Özil: "Yine olsa yapardım!"
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"Alman medyası ise durumu farklı yansıttı. Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir."