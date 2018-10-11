Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    Son olarak şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelen Arda Turan hakkında çarpıcı bir yorum da İspanya'dan geldi
    11 Ekim 2018 Perşembe, 11:49:16 Güncelleme: 12:21:44
    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    Dün, gündüme bomba gibi düşen Arda Turan - Berkay kavgası yabancı basında da yankı buldu.

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    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    Olay sosyal medyayı meşgul ederken, Avrupa basınında da yer buldu.

    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo olaya geniş yer verdi. Olay, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da yer buldu.

    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    Özellikle Romanya basını, Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın geçen yıl aldığı ceza sonrası bu olayın yaşanmasını 'Arda Turan'ın düşüşü' olarak yorumladı.

    Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

    İSPANYOL GAZETECİDEN AĞIR ELEŞTİRİ
    Arda Turan'ın karıştığı olay Avrupa basınında da yankı buldu. İspanyol gazeteci Alfredo Martinez attığı tweette Arda Turan'ı hedef aldı. Martinez, Arda Turan için Barcelona tarihinin en kötü transferi yorumunu yaptı..

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