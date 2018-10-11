Yabancı basın Arda Turan - Berkay olayını böyle gördü!

Son olarak şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelen Arda Turan hakkında çarpıcı bir yorum da İspanya'dan geldi

11 Ekim 2018 Perşembe, 11:49:16 Güncelleme: 12:21:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





