Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı... - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünder'in yeni takımı...

Roma'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'in transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

18 Ocak 2019 Cuma, 15:23:40 Güncelleme: 15:33:49
Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı...

2017-18 sezonu başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euro'ya transfer olan ve İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için bomba transfer gelişmesi...

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Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı...

Genç milli yıldız için, daha önce üç dünya devi birden ciddi girişimler yürütmeye başlamıştı.

Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı...

Bir dev kulüp daha devreye girdi ve hatta transferi bitme aşamasına getirdi...

Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı...

Cengiz Ünder'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın talip olduğu ortaya çıktı!

Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı...

Roma'da 1.5 sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Cengiz Ünder için Manchester United'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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