Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünderin yeni takımı... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünder'in yeni takımı...
Roma'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'in transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.
18 Ocak 2019 Cuma, 15:23:40
Güncelleme: 15:33:49
2017-18 sezonu başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euro'ya transfer olan ve İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için bomba transfer gelişmesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç milli yıldız için, daha önce üç dünya devi birden ciddi girişimler yürütmeye başlamıştı.
Bir dev kulüp daha devreye girdi ve hatta transferi bitme aşamasına getirdi...
Cengiz Ünder'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın talip olduğu ortaya çıktı!
Roma'da 1.5 sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Cengiz Ünder için Manchester United'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.