Ne yaptın Barcelona! Soldado ve Negredoyu resmen...

Ne yaptın Barcelona! Soldado ve Negredo'yu resmen...
Barcelona, La Liga'ya adaptasyon sorunu yaşamayacak bir forvet almaya karar verdi. Masaya gelen isimler ise çok tanıdık. Soldado ve Negredo...
15 Ocak 2019 Salı, 17:46:47
Güncelleme: 17:49:24
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Transferde bomba bir gelişme ortaya çıktı... Dünya devi Barcelona, Soldado ve Negredo'yu listesine aldığı resmi bir ağızdan açıklandı.
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El Mundo Deportivo Gazetesi yazarı Gabriel Sans bombayı patlattı... Sans'ın transferle ilgili bomba sözler ve 3 isme dair flaş transfer açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...
Barcelona'nın tecrübeli bir İspanyol forvet aradığı yurtdışında da oynamış olan ve yedek kaldığında sorun yaratmayacak bir forvet arayışında olduğu açıklandı.
Normalde gelecek yaz dönemi için forvet transferi yapılacaktı; ancak Barcelona, Munir El Haddadi'nin ayrılışından sonra kiralık olarak, 6 aylığına tecrübeli ve alternatif bir forvet almaya karar verdi.
Ajansspor'un haberine göre; Katalan ekibinin bu bağlamda da eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo ve Fenerbahçe'de oynayan Roberto Soldado'ya teklif götürdü.