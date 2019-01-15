Yumruk yumruğa kavga! Ryan Babel...

Beşiktaş'ta devre arası çalışmaları için gidilen Antalya kampının bittiği gün sürpriz bir şekilde Fulham ile anlaşmaya varan Ryan Babel'in siyah beyazlı kulüpten ayrılmasının perde arkası ortaya çıktı. İşte yaşananlar ve Fulham detayı...
15 Ocak 2019 Salı, 11:52:58
Güncelleme: 12:17:24
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Ryan Babel'in ayrılık kararı almasında Şenol Güneş ile yaşadığı bir diyalog yatıyor.
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OLUMSUZ YANIT SONRASI BABEL... Sezonun ilk yarısında sözleşmesini uzatmak isteyen ve 3 milyon Euro yıllık ücret talep eden Babel, olumsuz cevap alınca sahada beklenen performansı göstermemişti.
Başakşehir maçının devre arasında Teknik Direktör Şenol Güneş'le tartışma yaşayan Babel, kulüpte satılacaklar listesine konmuştu.
Öte yandan yönetimin kalması yönünde ikna edemediği Hollandalı yıldız için Şenol Güneş de kulübün dışında kendisinin de görüştüğünü basın toplantısına medyaya açıklamıştı.
"HİÇ VAKİT KAYBETME, GİT!" Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Güneş, görüşmede yıldız futbolcuya "Eğer yüzde 100 performansını veremeyeceksen hiç vakit kaybetme, git" dedi.