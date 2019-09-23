Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

Açıklandı... Dünyaca ünlü spor ve istatistik şirketi Transfermarkt, bazı futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Milli futbolculardan Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün değeri ile yine Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan Cenk Tosun'un değer değişimi dikkat çekti.