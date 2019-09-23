Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...
Açıklandı... Dünyaca ünlü spor ve istatistik şirketi Transfermarkt, bazı futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Milli futbolculardan Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün değeri ile yine Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan Cenk Tosun'un değer değişimi dikkat çekti.
23 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
Güncelleme: 23.09.2019 16:22
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İşte güncelenen verilerle en değerli 10 Türk futbolcu ve piyasa değer değişimi olan isimler...