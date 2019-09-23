Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

Açıklandı... Dünyaca ünlü spor ve istatistik şirketi Transfermarkt, bazı futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Milli futbolculardan Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün değeri ile yine Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan Cenk Tosun'un değer değişimi dikkat çekti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:19 Güncelleme: 23.09.2019 16:22
Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

İşte güncelenen verilerle en değerli 10 Türk futbolcu ve piyasa değer değişimi olan isimler...

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Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

10- Okay Yokuşlu (Celta Vigo): 12 milyon euro

Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

9- Yusuf Yazıcı (Lille): 13 milyon euro

Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

8- Ozan Kabak (Schalke 04): 15 milyon euro

Ve resmen belli oldu! Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun...

7- Merih Demiral (Juventus): 15 milyon euro

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