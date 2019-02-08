Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'ya ait

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.
8 Şubat 2019 Cuma, 08:32:11 Güncelleme: 08:33:57
Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

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