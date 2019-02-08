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Erman Toroğlu: Amiraller battı
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için Türk futbolunun amiral gemileri dediler. Kaptanlar gemileri bataklığa soktu. Yapılan transferlerin hatalı olduğunu, çok para verildiğini söyledim. Yorumlarım bazı yöneticlere ters geldi.
8 Şubat 2019 Cuma, 07:18:49 Güncelleme: 07:24:23
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Yıllardır oynatalım Uğurcum diye şimdiki VAR'ı ben yaptım. Çalıştığım Digitürk'te yapılan transferlerin son derece hatalı olduğunu, yaşlı ve içi geçmiş futbolculara çok büyük paralar verildiğini, aslında bu paraların futbolculara değil, büyük kısmının yöneticilere ve aracılara gittiğini söylüyordum. Bu yorumlarım o zamanki yöneticilere ters geldi.
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