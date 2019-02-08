Erman Toroğlu: Amiraller battı - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Erman Toroğlu: Amiraller battı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için Türk futbolunun amiral gemileri dediler. Kaptanlar gemileri bataklığa soktu. Yapılan transferlerin hatalı olduğunu, çok para verildiğini söyledim. Yorumlarım bazı yöneticlere ters geldi.
8 Şubat 2019 Cuma, 07:18:49 Güncelleme: 07:24:23
Erman Toroğlu: Amiraller battı

Dört büyük takım yavaş yavaş akıllanmaya başladılar ama tam değil...
Hala kaşıntı var. Bakınız, bir futbolcuyu sahada oynatmak istiyorsanız "Ben seni döverim, sana ceza veririm, seni tek ayaküstünde durdururum" gibi tehditlerle oynatamazsınız.

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Erman Toroğlu: Amiraller battı

Neyle oynatırsınız? O futbolcuya yakın ayarda bir ismi kulübede tutarsanız o oyuncu zaman zaman kulübeye bakar.
"Ben formdan düşer oynayamazsam, bu da benim yerime girerse ben bir daha forma yüzü göremem." Şimdi bu misali niye verdim?

Erman Toroğlu: Amiraller battı

Yıllardır oynatalım Uğurcum diye şimdiki VAR'ı ben yaptım. Çalıştığım Digitürk'te yapılan transferlerin son derece hatalı olduğunu, yaşlı ve içi geçmiş futbolculara çok büyük paralar verildiğini, aslında bu paraların futbolculara değil, büyük kısmının yöneticilere ve aracılara gittiğini söylüyordum. Bu yorumlarım o zamanki yöneticilere ters geldi.

Erman Toroğlu: Amiraller battı

Dediler ki, "Biz kulüpler olarak Digitürk'e para kazandırıyoruz, sizin yorumcunuz bizi kötülüyor, bunu kovun." Kovdular. Aziz Yıldırım ile birlikte Ertan Özerdem toplantı yaptılar birlikte. Erman Toroğlu gidecek, Türk futbolu kurtulacak.

Ne oldu, hep terse geldik, Türk futbolu batağa girdi.

Erman Toroğlu: Amiraller battı

HAKEMLERİN PAYI VAR AMA...
Şimdi bunları size niye hatırlatıyorum?
Hala daha saçma sapan transferlerle bu takımların düzeleceğini, şampiyon olunacağını, kamuoyuna anlatıyorlar bazıları...
En kestirme yol da çıkış kalmadığı için hakem diyorlardı hala...

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