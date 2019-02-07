Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019) - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Futbolcuların, babasını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başsağlığı dilekleri sosyal medyada yer aldı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 15:06:21 Güncelleme: 16:00:41
Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Ahmet Çalık'da Fatih Terim'in fotoğrafını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Okay Yokuşlu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Gomis'in Fatih Terim paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Felipe Melo da Fatih Terim'i unutmadı.

Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)

Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz eski hocası Fatih Terim'i unutmadı.

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