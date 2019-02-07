Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Futbolcuların, babasını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başsağlığı dilekleri sosyal medyada yer aldı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 15:06:21
Güncelleme: 16:00:41
Ahmet Çalık'da Fatih Terim'in fotoğrafını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Okay Yokuşlu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Gomis'in Fatih Terim paylaşımı.
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