Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı! - Galeri - Fotomaç
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Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde devam eden gol krallığı yarışındaki son durumu sizin için derledik.
(Liste her hafta salı günü güncellenmektedir.)
29 Eylül 2018 Cumartesi, 15:38:59
Güncelleme: 15:48:00
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
1- Mbaye Diagne (Kasımpaşa) | 8 GOL
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
2- Ryan Babel (Beşiktaş) | 4 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
3- Pepe (Beşiktaş) | 3 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
3- Eren Derdiyok (Galatasaray) | 3 GOL
Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
3- Hugo Rodallega (Trabzonspor) | 3 GOL