Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!

    Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde devam eden gol krallığı yarışındaki son durumu sizin için derledik.

    (Liste her hafta salı günü güncellenmektedir.)

    29 Eylül 2018 Cumartesi, 15:38:59 Güncelleme: 15:48:00
    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 1
    • 34
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    1- Mbaye Diagne (Kasımpaşa) | 8 GOL

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 2
    • 34
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    2- Ryan Babel (Beşiktaş) | 4 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 3
    • 34
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    3- Pepe (Beşiktaş) | 3 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 4
    • 34
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    3- Eren Derdiyok (Galatasaray) | 3 GOL

    Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı yarışı!
    • 5
    • 34
    Türkiye ve Avrupada gol krallığı yarışı!

    3- Hugo Rodallega (Trabzonspor) | 3 GOL

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