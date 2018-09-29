2018in en kötü on biri belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    2018'in en kötü on biri belli oldu!

    İspanya'nın AS Gazetesi, geçtiğimiz sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alanda takımlardan seçtiği 'yılın en kötü on biri' listesini açıkladı. Listede çok yakından tanıdığımız iki isim de var...
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 12:56:23 Güncelleme: 12:59:41
    2018'in en kötü on biri belli oldu!
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    2018in en kötü on biri belli oldu!

    KALECİ | LORIS KARIUS

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    2018'in en kötü on biri belli oldu!
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    2018in en kötü on biri belli oldu!

    SAĞ BEK | FABIO COENTRAO

    2018'in en kötü on biri belli oldu!
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    • 12
    2018in en kötü on biri belli oldu!

    STOPER | JAVIER MASCHERANO

    2018'in en kötü on biri belli oldu!
    • 4
    • 12
    2018in en kötü on biri belli oldu!

    STOPER | RUBEN SEMEDO

    2018'in en kötü on biri belli oldu!
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    • 12
    2018in en kötü on biri belli oldu!

    SOL BEK | THEO HERHANDEZ

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