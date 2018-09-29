2018in en kötü on biri belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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2018'in en kötü on biri belli oldu!
İspanya'nın AS Gazetesi, geçtiğimiz sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yer alanda takımlardan seçtiği 'yılın en kötü on biri' listesini açıkladı. Listede çok yakından tanıdığımız iki isim de var...
29 Eylül 2018 Cumartesi, 12:56:23
Güncelleme: 12:59:41
2018'in en kötü on biri belli oldu!
GALERİ DEVAM EDİYOR
2018'in en kötü on biri belli oldu!
2018'in en kötü on biri belli oldu!
STOPER | JAVIER MASCHERANO
2018'in en kötü on biri belli oldu!
2018'in en kötü on biri belli oldu!