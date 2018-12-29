Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için transferde hareketli günler... 3 büyük takım da devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 14:02:43
Güncelleme: 14:14:11
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Transferde sıcak saatler... 3 büyükler transfer listelerini büyük ölçüde belirledi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortak noktası ise 3 takımın da stoper ihtiyacı olması...
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Galatasaray'da Ozan Kabak'ın takımdan transferle ayrılma ihtimali, Serdar Aziz'in kamp kadrosuna alınmaması ve Maicon'un yine transferle ayrılması gündemde.
Fenerbahçe'de ise Reyes'in yetersiz kalması, Skrtel belirsizliği ve Neustadter'in inişli çıkışlı performansı yine sarı lacivertlileri stoper arayışına itti.
Stoper bölgesinde asıl sıkıntıyı çeken takımların başında gelen Beşiktaş'ta stoper adayları arasında birçok isim geçiyor.
Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic Beşiktaş'ın transfer adına stoper listesi arasında yer aldı. İşte o kritik detay ve transfere dair sıcak gelişme:
Güneş'te yer alan habere göre; Guangzhou forması giyen Tosic, Beşiktaş'a dönüyor... Sırp oyuncunun dönüşü, siyah beyazlılar için, takımı yakından tanıması ve uyum problemini kolay aşması büyük avantaj sağlayacak.
Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı ise bu 4 isimden birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Dusko Tosic, geçen sezon Çin Ligi'nde 13 karşılaşmada forma giydi ve 1 de gol attı.