Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolcular transferin gözdesi konumuna geldi. Başkan Adil Gevrek, yaptığı açıklamalarla transfere dair çok önemli bir bilgi de aktardı.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 12:02:15 Güncelleme: 12:06:55
Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, transfer bombasını patlattı.

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Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

YENİ ADRESİ İSTANBUL...
Galatasaray alt yapısından yetişen ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı adresi İstanbul...

Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

FENERBAHÇE Mİ, BEŞİKTAŞ MI? AÇIKLANDI...
Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Beşiktaş'ın da radarında. İşte o açıklama ve transfere dair resmi açıklama:

Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar'ı resmen istediklerini açıkladı. Konuya dair detayları paylaşan Gevrek şunları söyledi:

Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

"HER OYUNCU BÜYÜK TAKIMLARI İSTER..."
"Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister.

Başkan transfer bombasını patlattı! Sadık Çiftpınar...

"BU TRANSEFER OLABİLİR"
Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."

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