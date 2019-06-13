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Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte imzalar da peş peşe geliyor... Bu kapsamda dünyanın dikkatini çeken iki milli yıldızımızın takımları arasında bomba bir takas gündeme geldi. Detaylar ve transfer gündemini sallayan o takasın muhatabı olan isimler şöyle:
13 Haziran 2019 Perşembe 11:50
Güncelleme: 13.06.2019 11:55
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Transfer bombaları peş peşe patlarken gelişmeler de son hızla devam ediyor...
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Bu kez adres A Milli Takım... Euro 2020'de alınan başarılı sonuçların ardından Avrupa devleri Milli yıldızlarımız için adeta sıraya girmiş durumda...
Dikkat çekmeyi başaran performanslara imza atan ay-yıldızlarımız transfer piyasasının da gözdesi konumuna geldiler.
Bu isimlerden biri dünyaca ünlü İtalyan ekibi Milan'ı radarına girdi. Ayrıntılar şu şekilde:
Ciddi bir yapılanma ve kadro operasyonuna girme kararı alan Milan'da birçok isimle yollar ayrılacak.