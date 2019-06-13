Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri - Son dakika Futbol fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte imzalar da peş peşe geliyor... Bu kapsamda dünyanın dikkatini çeken iki milli yıldızımızın takımları arasında bomba bir takas gündeme geldi. Detaylar ve transfer gündemini sallayan o takasın muhatabı olan isimler şöyle:

13 Haziran 2019 Perşembe 11:50 Güncelleme: 13.06.2019 11:55
Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Transfer bombaları peş peşe patlarken gelişmeler de son hızla devam ediyor...

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Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Bu kez adres A Milli Takım... Euro 2020'de alınan başarılı sonuçların ardından Avrupa devleri Milli yıldızlarımız için adeta sıraya girmiş durumda...

Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Dikkat çekmeyi başaran performanslara imza atan ay-yıldızlarımız transfer piyasasının da gözdesi konumuna geldiler.

Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Bu isimlerden biri dünyaca ünlü İtalyan ekibi Milan'ı radarına girdi. Ayrıntılar şu şekilde:

Transfer gündemini sallayan takas! A Milli Takım... Son dakika haberleri

Ciddi bir yapılanma ve kadro operasyonuna girme kararı alan Milan'da birçok isimle yollar ayrılacak.

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