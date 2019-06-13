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İsrailli taraftarlardan Mohamed isimli futbolcuya çirkin çağrı!
Irkçı sloganlarıyla dikkat çeken İsrail ekibi Beitar Jerusalem takımının taraftarları yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza attı. Daha önce "Araplara ölüm" sloganları atan taraftarlar bu sefer takımın yeni transferi Ali Mohamed'i hedef aldı.
13 Haziran 2019 Perşembe 10:06
Güncelleme: 13.06.2019 10:06
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İsrail'in Beitar Jerusalem takımı, 23 yaşındaki Ali Mohamed'i 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
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Nijeryalı isim yeni takımında ırkçı bir saldırıya maruz kaldı.
Daha önce "Araplara ölüm" sloganı atan La Familia taraftar grubu yine çok konuşulacak bir skandala imza attı.
Beitar Jerusalem'in ırkçılıkla ünlü taraftar grubu La Familia, Ali Mohamed isminden rahatsız olduklarını ve oyuncudan adını değiştirmesini istedi.
Beitar, İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.
Beitar Jerusalem'in taraftarları, maçlarda sık sık "Araplara ölüm" sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.
Beitar Jerusalem geçen sene de ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından dolayı adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirmiş ve bununla gündeme gelmişti.