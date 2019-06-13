İsrailli taraftarlardan Mohamed isimli futbolcuya çirkin çağrı!

Irkçı sloganlarıyla dikkat çeken İsrail ekibi Beitar Jerusalem takımının taraftarları yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza attı. Daha önce "Araplara ölüm" sloganları atan taraftarlar bu sefer takımın yeni transferi Ali Mohamed'i hedef aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:06 Güncelleme: 13.06.2019 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





