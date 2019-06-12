Ozan Kabak'a İngiltere'den yeni talip!

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. The Guardian gazetesi İngiltere'den bir takımun Ozan'a talip olduğunu yazdı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
Güncelleme: 12.06.2019 15:35
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Galatasaray'dan devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın 11 milyon Euro karşılığında sattığı Ozan Kabak, yarım sezon oynadığı Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü.
Sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki stoperle ilgili Ada'dan gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.
Daha önce birçok İngiliz takımının transfer listesinde olduğu iddia edilen Ozan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ozan'a yine İngiltere'den bir takımın talip olduğu yazıldı.
The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, milli savunmacıyı renklerine bağlamak için kolları sıvadı.
Haberde Londra ekibinin Ozan'ın transferi konusunda Alman kulüpleriyle yarış halinde olduğu ifade edilirken genç yıldızı kadrosuna katmaya en yakın takımınsa Bayern Münih olduğu belirtildi.