Ozan Kabak'a İngiltere'den yeni talip!

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. The Guardian gazetesi İngiltere'den bir takımun Ozan'a talip olduğunu yazdı.