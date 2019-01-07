Transfer bedeli açıklandı! Cengiz Ünder... - Galeri - Fotomaç
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Transfer bedeli açıklandı! Cengiz Ünder...
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in transfer radarında olan Cengiz Ünder için transfer teklifini 40 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında transfere dair karar verildi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:05:15
Güncelleme: 11:08:29
Roma'da oynayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferinde flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı...
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ÇILGIN TRANSFER TEKLİFİ...
İngiliz 'Daily Star', Arsenal'in 40 milyon Euro'ya kadar çıktığını duyurdu.
Bonservis için çıkılan 40 milyon Euro sonrası Alman devi Bayern Münih ve İngiliz devi Chelsea, Cengiz Ünder yarışında geri adım attı.
ARSENAL ŞOKTA!
Tek başına kalan Arsenal'in transferi noktalayacağı kesinleşmişken flaş bir gelişme yaşandı.
Cengiz Ünder'i ligin ikinci yarısında da kullanmak isteyen Roma, 40 milyon Euro teklifi reddetti ve Cengiz Ünder'in transfer bedelini açıkladı.