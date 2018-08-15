Süper Lige gelen en iyi yabancı futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:06:09
Güncelleme: 10:21:18
Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon başlangıcı ve transfer heyecanının iç içe geçtiği bu günlerde ülkemize gelen en iyi yabancı futbolcuları sizin için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!
Nicolas Anelka
Fenerbahçe