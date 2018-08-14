Şampiyon kulüp futbolcu satıp keçi aldı

U GRUPLARINDA YILDA 4-5 ŞAMPİYONLUK



Gülspor'un U gruplarında Isparta'da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, "Bir grupta şampiyon olmanın ve bölge şampiyonalarına katılmanın maliyeti 10-15 bin lira arasında. Bir turnuvaya katılmanın otel ve geliş-gidiş masrafları. Bu da dört şampiyonluğunuz olsa 50-60 bin lira maliyet oluşturuyor. Bu nedenle bizim gibi kulüplerin bir yatırımı, sürekli geliri olması lazım. Bizim gibi kulüplerin arkasında devlet veya şirket grubu destekleri olmadığı için bu paralar aşırı yük. Hem o masraftan kurtulmak, hem de alttaki çocuklar için daha fazla yatırım elde edebilmek için sürekli gelire ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.