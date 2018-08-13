Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı. - Galeri - Fotomaç
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Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 17:40:44
Güncelleme: 17:45:36
Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah, Al Sadd'ın Katar Yıldızlar Ligi'nde Al Arabi'yi 10-1 yendiği maçta 46 dakikada 7 gol atma başarısı gösterdi.
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Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
İlk golünü 43. dakikada kaydeden yıldız forvet, maçın bitimine kadar Al Arabi ağlarına 6 gol daha gönderdi.
Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
10-1'lik skor Al Sadd'ın tarihi boyunca kazandığı en farklı maç olarak kayıtlara geçti.
Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
Ligdeki ilk maçında da 3 gol atan forvet oyuncusu, dünya üzerinde profesyoneller liglerde 2 maçta 10 gole ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.