Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı. - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 17:40:44 Güncelleme: 17:45:36
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
    • 1
    • 5
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.

    Adı Fenerbahçe ile de anılan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah, Al Sadd'ın Katar Yıldızlar Ligi'nde Al Arabi'yi 10-1 yendiği maçta 46 dakikada 7 gol atma başarısı gösterdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
    • 2
    • 5
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.

    İlk golünü 43. dakikada kaydeden yıldız forvet, maçın bitimine kadar Al Arabi ağlarına 6 gol daha gönderdi.

    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
    • 3
    • 5
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.

    10-1'lik skor Al Sadd'ın tarihi boyunca kazandığı en farklı maç olarak kayıtlara geçti.

    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
    • 4
    • 5
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.

    Ligdeki ilk maçında da 3 gol atan forvet oyuncusu, dünya üzerinde profesyoneller liglerde 2 maçta 10 gole ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
    • 5
    • 5
    Baghdad Bounedjah 46 dakikada 7 gol attı.
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