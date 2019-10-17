Suat Serdar neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen 22 yaşındaki Suat Serdar, Türkiye Milli Takımı'ndan da teklif almış ancak Almanya Milli Takımı'nı seçmişti. Genç futbolcu neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı. İşte Suat Serdar'ın milli takım seçme süresince yaşanan gelişmeler...
17 Ekim 2019 Perşembe 22:35
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Schalke 04'te forma giyen Türk kökenli Suat Serdar, neden Türkiye'yi değil Almanya'yı seçtiğini açıkladı.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesinde, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için.
Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağırıldığını duyurduk.
Evraklarını verdi mi bilmiyorum. Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu.
O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez." demişti.