İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için flaş bir iddia gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç stoper için İngiliz devinin, Juventus'a teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)