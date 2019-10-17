İngiliz devinden Merih Demiral için çılgın teklif!
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral için flaş bir iddia gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç stoper için İngiliz devinin, Juventus'a teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Ekim 2019 Perşembe 16:42
Güncelleme: 17.10.2019 16:55
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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Sezon başında bir diğer İtalyan ekibi Milan'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği genç defans oyuncusu için kulübünden vize çıkmamıştı.
Öte yandan özellikle A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı mücadelelerde gösterdiği performansla ön plana çıkan Merih Demiral için bir transfer iddiası daha geldi.
TuttoJuve'de yer alan habere göre İngiliz devi ManchesterUnited'ın milli yıldız için 30 milyon Euro önerdiği ifade edildi.
Juventus'un ise bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Takımın sportif direktörü FabioParatici'nin oyuncuya çok güvendiği ve takımın gelecekteki anahtar isimlerinden olacağına inandığı aktarıldı.