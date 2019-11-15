Spor yazarları Türkiye-İzlanda maçını değerlendirdi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, evinde oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. İzlanda ile arasındaki puan farkını 4'te tutarak turnuvaya katılma hakkı elde eden A Milli Takım son maçını Andorra ile oynayacak. Spor yazarları da Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
15 Kasım 2019 Cuma 07:04
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ZEKİ UZUNDURUKAN - GURUR DUYUYORUZ
Maç öncesinde her şey lehimizeydi. Tribünler, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Formda bir hocamız ve güçlü bir kadromuz vardı. Maçın ilk yarısında Burak Yılmaz ile o kadar net bir pozisyon yakaladık ki...
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Zeki, resmen Burak Yılmaz'ın kafasına nişanladı topu ama bu pozisyonları hep golle sonuçlandıran Burak, o kadar kötü bir kafa vuruşu yaptı ki...
Ah Burak ah, bu da kaçar mı? İlk yarıda Zeki, Umut, Cengiz ve Merih çok iyiydi. Hücumda yeteri kadar çoğalamadık. Orta alanda Okay, Mahmut ve Ozan yaratıcılıktan uzaktı.
Evet bize EURO 2020 için 1 puan yetiyordu, ilk yarıda o 1 puanı cebimizde tuttuk... Konuk İzlanda oyunu soğutarak oynadı ama hızlı hücumlarla tehlike hunisine girdiklerinde çok etkili oldular.
İkinci yarıya daha coşkulu başladık ama ilk yarıda olduğu gibi yine İzlanda'ya pozisyonlar verdik.Burak, Ozan ve Cengiz ile yakaladığımız pozisyonları iyi kullanmadık. Ama 60'tan sonra hep önde oynadık. Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı'yı daha erken oyuna alabilirdi.