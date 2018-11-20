Spor dünyasının unutulmaz gafları

MIRCEA LUCESCU: "Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak, Hakan Balta, çok iyi oyuncular vardı. Kendi takımlarında oynamıyorlar artık." [Hakan Balta futbolu bıraktı]

