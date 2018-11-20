Spor dünyasının unutulmaz gafları - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...
    20 Kasım 2018 Salı, 00:25:09 Güncelleme: 14:30:09
    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    MIRCEA LUCESCU: "Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak, Hakan Balta, çok iyi oyuncular vardı. Kendi takımlarında oynamıyorlar artık." [Hakan Balta futbolu bıraktı]

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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Erman Toroğlu: "İyi forvet şu kalçasını dayayacak. İlker gel vur topa, vurabilecek misin."
    İlker Yağcıoğlu: "Kalça var hocam vuramam."

    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Geçtiğimiz sezon futbol dünyasında yapılan o gaflar...

    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Küçüklükten bu yana Ronaldo'yu seyrediyorum, hayranıyım. (Ronaldo'dan 1 yaş büyük Yasin Öztekin).

    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Çatalca'da depomuz varmış yerini bilen yok. 3 milyon TL ödüyormuşuz. İçinden kadın etekleri çıktı. Tek tip değil; kısası var, uzunu var. (Dursun Özbek).

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