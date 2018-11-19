Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Cengiz Ünder Arsenal'e imza atıyor!

    İngilizlerin transfer gündeminden düşmeyen İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Ocak ayında Arsenal'e imza atacağı iddia edildi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:33:23 Güncelleme: 09:54:48
    Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor!

    Roma formasıyla yakaladığı çıkışın ardından birçok kulübün radarına giren Cengiz Ünder için İngiltere'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

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    Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor!

    İtalyan Calciomercato sitesi, ismi daha önce Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun Arsenal'e transfer olacağını ileri sürdü.

    Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor!

    Milli futbolcu için 60 milyon euro bonservis bedelini ödeyecek olan Arsenal'in ocak ayında imzaları attıracağı belirtildi.

    Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor!

    Haberde; Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz'in Arsenal'e satışı konusunda zorluk çıkarmayacağı da ifade edildi.

    Cengiz Ünder Arsenale imza atıyor!

    Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

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