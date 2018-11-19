Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

HARIS SEFEROVIC

Portekiz basını, Galatasaray'ın ocak ayında Haris Seferovic'i transfer etmek için girişimlere başladığını okuyucularına duyurdu. Türkiye'den büyük takımlar Seferovic için yoklama yapıyor... İsviçre'nin Belçika'yı 5-2 yendiği maçta hattrick yaparken, birçok takımın da dikkatini çekti.

