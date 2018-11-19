Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen takımlar ise transfer çalışmalarına başladı. İşte devre arasında transferi gerçekleşebilecek isimler...
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:43:59 Güncelleme: 09:32:39
    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    HARIS SEFEROVIC

    Portekiz basını, Galatasaray'ın ocak ayında Haris Seferovic'i transfer etmek için girişimlere başladığını okuyucularına duyurdu. Türkiye'den büyük takımlar Seferovic için yoklama yapıyor... İsviçre'nin Belçika'yı 5-2 yendiği maçta hattrick yaparken, birçok takımın da dikkatini çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    ÖMER TOPRAK

    Galatasaray'da Fatih Terim'in savunmaya milli takımdan eski öğrencisi Ömer Toprak'ı istediği iddia edilmeye başlandı.

    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    VINCENT JANSSEN

    Geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Vincent Janssen, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulsa da Beşiktaş ve Fenerbahçe hamlesi de gelebilir.

    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    MATTIA DESTRO

    Bologna'nın 27 yaşındaki golcüsünün adı Galatasaray ile anılıyor. Kesin bir durum olmasa da İtalyan basını iddiaları zaman zaman agzete sayfalarına taşıyor.

    Devre arasında transferi muhtemel 18 yıldız isim

    ALAN

    Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye giden Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a tarnsferi gündemde olan oyuncu için olumlu rapor verdiği iddia ediliyor.

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