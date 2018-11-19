A Milli Takım için flaş iddia!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın; İsveç ve Ukrayna maçları öncesi, aday kadronun belirlenme aşamasında ufak çaplı bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 18:39:51
Güncelleme: 18:46:06
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SAHA DIŞI HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ!
Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'e kaybeden Türkiye son sırada yer aldı ve B'den C Ligi'ne düştü. A Milli Takım'ın başında çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet gören Mircea Lucescu saha içinde olduğu kadar saha dışında da hakimiyetini yitirmiş gibi gözüküyor.
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Milli takımda ciddi bir disiplin sorunu olduğu belirtilirken, Rumen teknik direktörün otoritesi de tartışılmaya başlandı.
ÖZEL MAÇI ÖNEMSEYEN YOK!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsveç ve Ukrayna maçları öncesinde aday kadronun belirlenme aşamasında ufak çaplı bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Davet alan bazı milli oyuncuların, lig maçlarını bahane ettiği ve İsveç karşılaşmasının ardından aday kadrodan affını istedikleri öğrenildi.
Milli Takım içinde Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı hiç önemsenmezken, Lucescu'nun İsveç karşısında süre alamayan isimlere forma şansı vermesi bekleniyor.
3 OYUNCU EVLERİNE DÖNDÜ
A Milli Takım'ın İsveç'e 1-0 yenildiği maçın ardından 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hasan Ali Kaldırım'ın sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadro dışında bırakıldığı açıklandı. Fenerbahçeli oyuncu, İsveç maçının 87. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.