A Milli Takım için flaş iddia!

SAHA DIŞI HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ!

Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'e kaybeden Türkiye son sırada yer aldı ve B'den C Ligi'ne düştü. A Milli Takım'ın başında çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet gören Mircea Lucescu saha içinde olduğu kadar saha dışında da hakimiyetini yitirmiş gibi gözüküyor.