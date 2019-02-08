Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019) - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Futbol dünyası düşen uçaktan cesedi çıkarılan Emilano Sala için paylaşımlar yaptı.
8 Şubat 2019 Cuma, 15:07:15 Güncelleme: 16:01:49
Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Galatasaray'dan Emiliano Sala paylaşımı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Sergio Agüero'nun Sala paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Ankaragücü vefat eden küçük taraftarın fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Barcelona'dan Sala paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)

Boca Juniors'tan Sala paylaşımı

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