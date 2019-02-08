Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (8 Şubat 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Futbol dünyası düşen uçaktan cesedi çıkarılan Emilano Sala için paylaşımlar yaptı.
8 Şubat 2019 Cuma, 15:07:15
Güncelleme: 16:01:49
Galatasaray'dan Emiliano Sala paylaşımı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergio Agüero'nun Sala paylaşımı.
Ankaragücü vefat eden küçük taraftarın fotoğrafını paylaştı.
Barcelona'dan Sala paylaşımı.
Boca Juniors'tan Sala paylaşımı