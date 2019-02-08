Dünyaca ünlü futbol kulübü Flamengo'da yangın faciası! 10 ölü...
Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun Rio'daki tesislerinde facia yaşandı. Ünlü kulübün tesislerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...
8 Şubat 2019 Cuma, 13:49:56
Güncelleme: 14:04:53
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Flamengo kulübünün Rio'da bulunan antrenman tesislerinde bu sabah çıkan yangın sonucunda 14-17 yaş grubunda olduğu belirtilen 10 kişi hayatını kaybetti.
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Nedeni henüz belirlenemeyen yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.