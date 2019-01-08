Servet Çetin her şeyi bir bir anlattı! ‘Daum’un odasını bastım ve…’
Eski futbolcu Servet Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadığı dönemlerde başından geçen anılarını paylaştı.
8 Ocak 2019 Salı, 15:53:32
Güncelleme: 16:10:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çok ilginç hikayeler anlatan Çetin, konuk olduğu Eflatun TV'de söyledikleri şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"DEDİM BURASI TÜRKİYE" "Rijkaard'la bir problemim oldu. İlk 2 maç oynamadım. Eskişehir maçında iyi oynadım. Karabük maçı öncesinde beni oynatmayacağını belli etti. Suratım düşünce takımı toplayıp 'Servet gibi karizması olan biri takımda oynamayacağını hissettiği zaman surat asmamalı' dedi. Neeskens geldi, 'Oynatmıyorsa sebebini de söylemeli' dedim. 'Hoca adına özür diliyorum' dedi. 'Biz Barcelona'da çalıştık, böyle yapmıyorduk' dedi. Dedim burası Türkiye..."
BURUN HAREKETİ… "Bir burun hareketim vardı. Aslında hönkürmek için değil nefes almak içindi... Bir ara çok sık yapıyordum. Hıncal Uluç da bayağı sallamıştı"
"Fenerbahçe'deyken İsmail Güldüren antrenmanda çok sertti. Ağzı da bozuktu... Altyapı oyuncuları İsmail yüzünden antrenmana gelmek istemiyordu... Gençlerbirliği'nde İsmail gidince kurban kesmişler"
"ALEX'E İMZAMI VERDİM VE…" "Alex ilk geldiğinde şaka ile karışık 'al şu imzamı her yere girersin' dedim. Sonra burada kral oldu. Ama o olayı unutmadı. Aynı espriyi çok sonra bana yaptı; 'Al Servet bu da benim imzam, bununla her yere girersin' dedi.