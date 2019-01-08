Servet Çetin her şeyi bir bir anlattı! ‘Daum’un odasını bastım ve…’

"ALEX'E İMZAMI VERDİM VE…"

"Alex ilk geldiğinde şaka ile karışık 'al şu imzamı her yere girersin' dedim. Sonra burada kral oldu. Ama o olayı unutmadı. Aynı espriyi çok sonra bana yaptı; 'Al Servet bu da benim imzam, bununla her yere girersin' dedi.