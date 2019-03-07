Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
7 Mart 2019 Perşembe 07:01 Güncelleme: 07.03.2019 07:03
Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz kulübü Manchester United'ı konuk etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

United, henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti ancak PSG, Bernat'ın golüyle 12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, Manchester United'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

Sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksik bir kadroyla Paris'e gelen Manchester United, 90+4'üncü dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Rashford, takımını 3-1 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

PSG'nin baskısına rağmen kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

Şampiyonlar Ligi'nde mucize! Manchester United imkansızı başardı

5 yıl sonra adını çeyrek finale yazdıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen ilk kulüp oldu.

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