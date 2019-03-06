A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. İşte muhtemel Milli Takım kadrosu ve akıllara 'Acaba Milli Takım'a dönecekler mi?' sorusunu getiren o iki yıldız...