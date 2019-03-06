Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. İşte muhtemel Milli Takım kadrosu ve akıllara 'Acaba Milli Takım'a dönecekler mi?' sorusunu getiren o iki yıldız...
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takım'a alınabilecek isimler ve 'Acaba dönecekler mi?' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...