Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler... - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. İşte muhtemel Milli Takım kadrosu ve akıllara 'Acaba Milli Takım'a dönecekler mi?' sorusunu getiren o iki yıldız...

6 Mart 2019 Çarşamba 11:35 Güncelleme: 06.03.2019 13:14
Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takım'a alınabilecek isimler ve 'Acaba dönecekler mi?' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

MERT GÜNOK - BAŞAKŞEHİR

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'Lİ A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI I TIKLAYIN

Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

HARUN TEKİN - FENERBAHÇE

Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

SERKAN KIRINTILI - KONYASPOR

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN