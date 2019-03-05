Son dakika: Şenol Güneş A Milli Takım'ın başında! İşte maç programı...
Son dakika haberine göre; Şenol Güneş, Türkiye'nin 22 Mart Arnavutluk ve 25 Mart Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak.
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adam, Mart ayındaki maçlarda ay yıldızlıların başında olacak. Lucescu'nun gönderilmesinin ardından milli takımda göreve getirilen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başında çıkacağı maçlar belli oldu. Buna göre Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak.
Federasyon bugün Beşiktaş'a gönderdiği yazıyla Güneş'in bu iki maçta görevlendirileceğini iletti. Federasyon geçen hafta deneyimli teknik adam ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Görevinin Haziran ayında başlayacağı duyurulan Güneş'in 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olması bekleniyor ancak bununla ilgili resmi bir hamle yapılmamıştı.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyon'unun Riva'daki tesislerine giderek çalışmalara başlayan Güneş, yeni dönem için yapacağı teknik direktörlük için tesisin genel durumu hakkında bilgi de aldı.
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar detayları aktardı... | İZLEYİN
- 05.03.2019
- Güncelleme: 05.03.2019 15:38
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Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Son dakika: Şenol Güneş A Milli Takım'ın başında! İşte maç programı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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