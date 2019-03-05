Son dakika: Şenol Güneş A Milli Takım'ın başında! İşte maç programı...
05 Mart 2019, Salı
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Son dakika: A 'ın başında! İşte maç programı...

Son dakika: Şenol Güneş A Milli Takım'ın başında! İşte maç programı...

Son dakika haberine göre; , Türkiye'nin 22 Mart Arnavutluk ve 25 Mart Moldova maçlarında 'ın başında olacak.

A 'da dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adam, Mart ayındaki maçlarda ay yıldızlıların başında olacak. Lucescu'nun gönderilmesinin ardından milli takımda göreve getirilen teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başında çıkacağı maçlar belli oldu. Buna göre Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olacak.

Federasyon bugün Beşiktaş'a gönderdiği yazıyla Güneş'in bu iki maçta görevlendirileceğini iletti. Federasyon geçen hafta deneyimli teknik adam ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Görevinin Haziran ayında başlayacağı duyurulan Güneş'in 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli Takım'ın başında olması bekleniyor ancak bununla ilgili resmi bir hamle yapılmamıştı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyon'unun Riva'daki tesislerine giderek çalışmalara başlayan Güneş, yeni dönem için yapacağı teknik direktörlük için tesisin genel durumu hakkında bilgi de aldı.

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar detayları aktardı... | İZLEYİN

Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçında sahada

  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 15:38
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