Dünya'nın sporu! (03.03.19)

BARÇA TARİH YAZDI



La Liga'da R. Madrid'i deplasmanda Rakitic'in golüyle 1-0 yenen Barcelona 87 yıl sonra rakibini galibiyet sayısında solladı. Katalanlar, La Liga'da R. Madrid'i Santiago Bernabeu'da üst üste dört kez yenen ilk takım oldu. Öte yandan Ramos'un Messi'ye sert faulü ve tartışmaları epey konuşuldu.



MOLDOVA KAPALI GİŞE



A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi. Eskişehir Yeni Stadı'nda 25 Mart Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya futbolseverlerin yoğun ilgisine Türkiye Futbol Federasyonu teşekkür etti.



KARATEDE 5 MADALYA



Avusturya'da yapılan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabında milli sporcular 5 madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı Salzburg'da gerçekleştirilirken, milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



BAKANDAN TEBRİK



2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede milli sporcu Emre Zafer Barnes gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıldız sporcuyu telefonla arayarak kutladı. Sporcuyu Twitter'dan da kutlayan Kasapoğlu, "Tokyo'da devamını dilerim" dedi.



JİMNASTİKÇİLER KAZA YAPTI



Mersin'deki Türkiye Jimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya dönen 24 kişilik kafile Karaman Kazan'da trafik kazası geçirdi. Kazada yedek şoför Sebahattin Yörükoğlu (52) vefat etti. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazazedeler tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



UÇUŞ GÜNÜNE İLGİ BÜYÜK



Büyük ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü, kısa sürede büyük ilgi gördü. 6 yıl aradan sonra İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü için 4 Şubat tarihinde açılan kayıtlara iki binden fazla talep oldu. 30 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşlecek etkinlik için başvurular 1 Nisan'a kadar www. redbull.com/ucusgunu adresinde devam edecek. Yarışta dörder kişilik takımlar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metrelik rampadan suya atlayacak.



TATAMiDE 4 ALTIN MADALYA



ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden 4 milli sporcumuz altın madalya kazandı. Kadınlarda 57 kiloda Hatice Kübra İlgün; erkeklerde 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli zirveye çıktı. Turnuvada 80 ülkeden 2 bin 500 sporcu mücadele ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren turnuvada erkekler 63, 80, 87 ve +87; kadınlar 46, 49, 57, 67 ve +73 kilo maçları yapıldı.



ECZACIBAŞI ÇOK RAHAT KAZANDI



Sultanlar Ligi 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, G.Saray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Eczacıbaşı bu sonuçla 20. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Beylikdüzü-Aydın 3-1, THY-Vakıfbank 0-3, Çanakkale-Beşiktaş 1-3, F.Bahçe-Karayolları 3-0.