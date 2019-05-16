Şampiyonlar Ligi tarih oluyor! UEFA böyle açıkladı...

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi turnuvaları tarih oluyor... Peki, dev trunuvalarda yeni format nasıl olacak? UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA kongresine üye olan 55 ülkenin temsilcilerine uygulamaya koymak istedikleri yeni turnuvaların formatını açıklayacak.