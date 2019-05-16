Şampiyonlar Ligi tarih oluyor! UEFA böyle açıkladı...
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi turnuvaları tarih oluyor... Peki, dev trunuvalarda yeni format nasıl olacak? UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA kongresine üye olan 55 ülkenin temsilcilerine uygulamaya koymak istedikleri yeni turnuvaların formatını açıklayacak.
16 Mayıs 2019 Perşembe 16:05
Güncelleme: 16.05.2019 16:07
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi 2 adında 2021'de başlayacak turnuvaların yerine Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 adında yeni organizasyonlar yapılacak.
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Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Lig 1'de 2020-2024 yılları arasında Avrupa'da topladıkları puanlara göre ülkelerden toplam 32 takım 8'erli gruplarda mücadele edecek.
Takım sayısının artmasıyla birlikte gruplarda maçların oynanacağı hafta sayısı da 14'e yükselecek.
Gruplarda ilk 4'te yer alan takımlar bir üst tura çıkacak ve elemeli sistemle mücadele edecek.
Gruplarda ilk 4 içerisinde yer alamayan diğer takımlar ise kendi aralarında oynayacakları maçlar sonucunda küme düşecek 4 takımı belirleyecek.