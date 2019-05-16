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Pogba'dan umre paylaşımı!
Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Pogba'nın paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
16 Mayıs 2019 Perşembe 12:35 Güncelleme: 16.05.2019 13:09
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Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.
POGBA'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI UMRE GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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