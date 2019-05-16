Pogba'dan umre paylaşımı! - Fotomaç
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Pogba'dan umre paylaşımı!

Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Pogba'nın paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
16 Mayıs 2019 Perşembe 12:35 Güncelleme: 16.05.2019 13:09
Pogba'dan umre paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti.

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Pogba'dan umre paylaşımı!

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma." ifadesini kullandı.

Pogba'dan umre paylaşımı!

Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 1.8 milyon kez beğenilirken, fotoğrafa 19 bin yorum yapıldı.

Pogba'dan umre paylaşımı!

Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.

POGBA'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI UMRE GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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