Pogba'dan umre paylaşımı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti. Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma." ifadesini kullandı.
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