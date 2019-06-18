Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık... 

Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin, Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişiklik yapılması için UEFA ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu kulüplerin, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'ni daha kapalı bir turnuva yapma planına karşı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)