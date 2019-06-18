Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...
Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin, Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişiklik yapılması için UEFA ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu kulüplerin, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'ni daha kapalı bir turnuva yapma planına karşı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Haziran 2019 Salı 11:36
Güncelleme: 18.06.2019 11:37
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Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takıma yükseltilmesi için bir plan hazırladı ve Eylül ayında yapılacak toplantısı öncesinde UEFA'ya sunacak.
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Times'ın haberine göre; Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'ni daha kapalı bir turnuva yapma planına (Her sezon aynı takımların katılması) karşı olan kulüpler, turnuvanın genişlemesi için harekete geçti.
Bu fikri savunan kulüplerin, Şampiyonlar Ligi'nin 5'er takımdan oluşan 8 grup ya da 6'şar takımdan oluşan 8 grup olarak düzenlenmesini önereceği kaydedildi.
2 yıl önce Celtic, Ajax, PSV ve Anderlecht'in içinde bulunduğu kulüpler, Şampiyonlar Ligi'nin 48 takıma yükseltilmesi fikrini dile getirmiş ancak UEFA kabul etmemişti.
UEFA'nın bu genişleme fikrinin televizyon yayıncıları üzerindeki etkisini inceleyeceği ve karlılık oranının artması öngörülürse onay vereceği kaydedildi.