15 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:39:09
Güncelleme: 14:48:50
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Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transferi sonrasında İtalyan devinin sosyal medya hesapları adeta takipçi patlaması yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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Juvestus'un resmi Instagram hesabı temmuz ayı boyunca 3,5 milyon yeni takipçi kazanarak toplamda 14,4 milyon takipçiye ulaştı. Instagram üzerinde 4 milyondan fazla takipçisi olan sadece 14 kulüp olduğunu da eklemek gerekiyor.
Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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Tüm sosyal medya kanalları hesaba alındığında ise Juventus'un temmuz ayı boyunca kazandığı yeni takipçi sayısının toplamı 6,2 milyonu buluyor.
Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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Deportes&Fianzas'nın verilerine göre Juventus, temmuz ayı boyunca tüm sosyal mecralarda elde ettiği 83,3 milyon etkileşim ile tüm spor dünyasının zirvesinde yer aldı.
Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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Juventus, temmuz ayı boyunca YouTube'da 36,3 izlenme elde ederek en yakın rakipçisi Barcelona'ya 4,4 milyon fark etti.