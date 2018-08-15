Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:39:09 Güncelleme: 14:48:50
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transferi sonrasında İtalyan devinin sosyal medya hesapları adeta takipçi patlaması yaşadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    • 7
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    Juvestus'un resmi Instagram hesabı temmuz ayı boyunca 3,5 milyon yeni takipçi kazanarak toplamda 14,4 milyon takipçiye ulaştı. Instagram üzerinde 4 milyondan fazla takipçisi olan sadece 14 kulüp olduğunu da eklemek gerekiyor.

    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    • 7
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    Tüm sosyal medya kanalları hesaba alındığında ise Juventus'un temmuz ayı boyunca kazandığı yeni takipçi sayısının toplamı 6,2 milyonu buluyor.

    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    Deportes&Fianzas'nın verilerine göre Juventus, temmuz ayı boyunca tüm sosyal mecralarda elde ettiği 83,3 milyon etkileşim ile tüm spor dünyasının zirvesinde yer aldı.

    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    • 7
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!

    Juventus, temmuz ayı boyunca YouTube'da 36,3 izlenme elde ederek en yakın rakipçisi Barcelona'ya 4,4 milyon fark etti.

    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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    • 7
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
    • 7
    • 7
    Ronaldo Juvestus sosyal medya hesaplarını uçurdu!
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