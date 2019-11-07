Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadele, 2-1 Juventus'un üstünlüğü ile sona ererken İtalyan ekibi bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi. Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo 82. dakikada oyundan alınırken yerine Dybala dahil oldu. Ronaldo değişiklik tabelasında ismini görünce morali bozuldu. İşte o anlar...
7 Kasım 2019 Perşembe 00:14 Güncelleme: 07.11.2019 00:17
Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

Lokomotiv Moskova ile Juventus maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu.

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Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

Juventus, 4. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçti. Lokomotiv Moskova, 12. dakikada Aleksey Miranchuk ile skoru eşitledi. İtalyan devi, 90+2. dakikada Douglas Costa'nın golüyle kazandı.

Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

4 maç aradan sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti alan Juventus, gruptan çıkmayı garantiledi.

Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

82. dakikada Cristiano Ronaldo değişiklik tabelasında ismini gördü.

Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

Oyundan alınmasına şaşıran yıldız futbolcu ile Juventus teknik direktörü Sarri arasında soğuk rüzgarlar esti.

İşte o anlar ve maçtan diğer görüntüler...

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