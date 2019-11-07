Ronaldo ile Sarri arasında soğuk rüzgarlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadele, 2-1 Juventus'un üstünlüğü ile sona ererken İtalyan ekibi bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi. Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo 82. dakikada oyundan alınırken yerine Dybala dahil oldu. Ronaldo değişiklik tabelasında ismini görünce morali bozuldu. İşte o anlar...

7 Kasım 2019 Perşembe 00:14 Güncelleme: 07.11.2019 00:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





