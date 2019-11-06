Medipol Başakşehir Avusturya'da

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Graz kentine geldi. Graz Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli takımı karşılayan bir grup Türk futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
6 Kasım 2019 Çarşamba 16:36
Güncelleme: 06.11.2019 17:08
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UEFA Avrupa Ligi J grubu 4. mücadelesinde deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir Rusya'ya ulaştı.
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, burada yaptığı açıklamada takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.
Turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Graz kentinde kalacakları Ramda Hotel'e hareket etti.
Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Liebenauer Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.