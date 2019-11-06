Medipol Başakşehir Avusturya'da

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, burada yaptığı açıklamada takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.