Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi... - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

Çılgın transfer listesi ve astronomik rakam! Yok böyle liste... Real Madrid alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ne de son 16'da veda edilmesinin ardından Santiago Solari'yle yollarını ayırmış ve teknik direktörlüğe Zinedine Zidane'ı getirdiğini açıklamıştı.

12 Mart 2019 Salı 17:30 Güncelleme: 12.03.2019 17:36
Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

Yapılan açıklamanın ardından 46 yaşındaki teknik adam için bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Zidane, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

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Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

Bu gelişmelerin ardından Madrid yönetimi de yaz transfer döneminde Zidane'ın kaliteli isimleri kadroya dahil etmesi için ayırdığı bütçe de belli oldu.

Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

Eflatun beyazlı yönetim gelecek transfer dönemine tam 300 milyon eurodan fazla bir transfer bütçesiyle girmeyi hedefliyor.

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Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

İspanyol devinin çalışmalar doğrultusunda kadrosuna katmak istediği isimler de belli oldu... İşte Real Madrid'in çılgın transfer listesi:

Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...

Neymar

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